Healthcare
August 12, 2020 / 7:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cathay Pacific Exec Says Cargo Outlook Positive For Rest Of Year

1 Min Read

Aug 12 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* CATHAY PACIFIC EXEC SAYS 1/3 OF ITS PASSENGERS ARE TRANSITING THROUGH HONG KONG

* CATHAY PACIFIC EXEC SAYS CARGO OUTLOOK POSITIVE FOR REST OF YEAR

* CATHAY PACIFIC SAYS AIR CARGO SUPPLY CONSTRAINED, ‘PRETTY CONFIDENT’ ON DEMAND SIDE HEADING INTO PEAK SEASON

* CATHAY PACIFIC CFO SAYS 18% OVER-HEDGED ON FUEL IN Q3 BASED ON CURRENT CONSUMPTION

* CATHAY PACIFIC CFO SAYS STILL HEDGING FUEL 2 YEARS OUT BUT BASED ON LOWER CONSUMPTION FORECAST Further company coverage: (Reporting by Jamie Freed)

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