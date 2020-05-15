Healthcare
May 15, 2020 / 4:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cathay Pacific Says Cathay Pacific & Cathay Dragon Carried 13,729 Passengers In April

2 Min Read

May 15 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* CATHAY PACIFIC & CATHAY DRAGON PASSENGER LOAD FACTOR PLUMMETED BY 62.3 PERCENT POINTS TO 21.7% IN APRIL

* “COVID-19 PANDEMIC CONTINUES TO IMPACT US IN AN UNPRECEDENTED WAY”

* YEAR-TO- DATE UP TO APRIL, MADE AN UNAUDITED LOSS OF HK$4.5 BILLION AT FULL-SERVICE AIRLINE LEVEL

* IN APRIL CATHAY PACIFIC & CATHAY DRAGON CARRIED A TOTAL OF 13,729 PASSENGERS, A DECREASE OF 99.6% COMPARED TO APRIL 2019

* EXPECT THAT AVERAGE DAILY PASSENGER NUMBERS WILL REMAIN AT AROUND 500 IN MAY

* IN APRIL, THE TWO AIRLINES CARRIED 84,634 TONNES OF CARGO AND MAIL, A DECREASE OF 48.3% COMPARED TO APRIL 2019

* OVERALL, WE DO NOT ANTICIPATE WE WILL SEE A MEANINGFUL RECOVERY FOR AN EXTENDED PERIOD

* FINANCIAL OUTLOOK CONTINUES TO BE VERY BLEAK FOR COMING FEW MONTHS AT LEAST

* EXPECTS BUSINESS AND LEISURE TRAVEL WILL REMAIN SEVERELY IMPACTED FOR “FORESEEABLE FUTURE”

* AT END OF APRIL BEGAN LOADING CARGO IN CABINS OF BOEING 777 PASSENGER AIRCRAFT

* INTENTION TO SLIGHTLY INCREASE OUR PASSENGER FLIGHT CAPACITY FROM 3% IN MAY TO 5% IN JUNE

* “EVALUATING ALL ASPECTS OF OUR BUSINESS”

* WIDELY EXPECTED THAT INTERNATIONAL TRAVEL DEMAND WILL ONLY RETURN TO PRE COVID-19 LEVELS IN A FEW YEARS

* “AT THIS STAGE, WE STILL SEE NO IMMEDIATE SIGNS OF IMPROVEMENT” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below