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May 30, 2020 / 9:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cathay Pacific Says From June 1, Transit Connections Will Be Available Between Hong Kong And Other Destinations

1 Min Read

May 30 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* CATHAY PACIFIC - SUBJECT TO REQUIREMENTS, FROM JUNE 1, TRANSIT CONNECTIONS WILL BE AVAILABLE BETWEEN HONG KONG AND DESTINATIONS CO OPERATE FLIGHTS TO

* CATHAY PACIFIC - IN THIS FIRST PHASE, TRANSITING TO AND FROM DESTINATIONS IN MAINLAND CHINA IS NOT AVAILABLE

* CATHAY PACIFIC -REQUIREMENTS INCLUDE ITINERARY CONTAINED IN SINGLE BOOKING, CONNECTION TIME TO NEXT CATHAY PACIFIC /CATHAY DRAGON FLIGHT WITHIN 8 HRS Source text: bit.ly/2Xj6KOx Further company coverage:

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