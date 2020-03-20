BRIEF-Cathay Pacific To Reduce Passenger Capacity By 96% In April & May

March 20 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:
* CATHAY DRAGON WILL OPERATE THREE FLIGHTS PER WEEK TO 3 DESTINATIONS: BEIJING, SHANGHAI (PUDONG), AND KUALA LUMPUR
* INTEND TO OPERATE BARE SKELETON PASSENGER FLIGHT SCHEDULE IN APRIL AND MAY, THOUGH OUR FREIGHTER CAPACITY REMAINS INTACT
* CO, CATHAY DRAGON WAIVING REBOOKING, REROUTING AND CANCELLATION FEES
* REDUCTION IN LIGHT OF SEVERE DROP IN DEMAND DUE TO CORONAVIRUS PANDEMIC AND MULTIPLE GOVERNMENT TRAVEL RESTRICTIONS
* NO CHOICE BUT TO SIGNIFICANTLY REDUCE PASSENGER CAPACITY AS TRAVEL RESTRICTIONS ARE MAKING IT INCREASINGLY DIFFICULT FOR CUSTOMERS
* RAMPING UP CARGO CAPACITY BY MOUNTING CHARTER SERVICES & OPERATING CERTAIN SUSPENDED PASSENGER SERVICES PURELY FOR AIRFREIGHT Source: bit.ly/2U6UuyV Further company coverage: