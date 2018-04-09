FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 9, 2018 / 10:54 AM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Cation Capital Releases Letter To The Board Of Directors Of Crescent Point Energy And Announces Intention To Nominate Four Directors For Election To The Crescent Point Energy Board

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Crescent Point Energy Corp:

* CATION CAPITAL RELEASES LETTER TO THE BOARD OF DIRECTORS OF CRESCENT POINT ENERGY AND ANNOUNCES INTENTION TO NOMINATE FOUR HIGHLY-QUALIFIED, INDEPENDENT DIRECTORS FOR ELECTION TO THE CRESCENT POINT ENERGY BOARD

* CATION CAPITAL SAYS ON APRIL 2, 2018 DELIVERED A LETTER TO BOARD OF CRESCENT POINT ENERGY CORP

* CATION CAPITAL SAYS NOMINEES FOR ELECTION TO CRESCENT POINT ENERGY BOARD TO INCLUDE DALLAS HOWE, HERBERT PINDER, THOMAS BUDD & SANDY EDMONSTONE

* CATION CAPITAL SAYS ITS DIRECTOR NOMINEES TO CRESCENT POINT ENERGY BOARD HOLD, OR EXERCISE CONTROL OVER, ABOUT 0.3% OF SHARES OF CRESCENT POINT ENERGY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.