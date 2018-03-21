FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 21, 2018 / 6:22 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-CBO Territoria FY Net Profit Group Share Rises To 16.7 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - CBO TERRITORIA SA:

* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 16.7 MILLION VERSUS EUR 13.2 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT EUR 24.9 MILLION VERSUS EUR 18.0 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 80.7 MILLION VERSUS EUR 65.0 MILLION YEAR AGO

* IN 2018, GROSS RENTAL INCOME EXPECTED TO BE SLIGHTLY UP AT + 1.1%, TO € 19.0 MILLION

* AIMS FOR ACCELERATION OF GROWTH OF ITS RESULTS AS OF THE 2ND HALF OF 2019

* TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 0.21 PER SHARE

* SEES GROWTH OF 10-15 PERCENT OF NAV AND OF PROPERTY PORTFOLIO BY END 2021

* SEES LOAN TO VALUE OF 50-55 PERCENT OVER PERIOD UP TO END OF 2021

* NAV PER SHARE OF EUR 5.84 AT DEC 31 Source text for Eikon: bit.ly/2GMYKLJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.