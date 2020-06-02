Switzerland Market Report
June 2, 2020 / 1:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cboe Global Markets Acquires Trade Alert

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS ACQUIRES TRADE ALERT, ADDING REAL-TIME ALERTS AND ANALYTICS TO INFORMATION SOLUTIONS OFFERING

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - TERMS OF DEAL WERE NOT DISCLOSED

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - FUNDED ACQUISITION WITH CASH ON HAND

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - CONSIDERS ITS ACQUISITION OF TRADE ALERT BUSINESS TO BE NOMINALLY ACCRETIVE FOR 2020

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - OPTIMISTIC ABOUT POTENTIAL FOR GROWTH GOING FORWARD FOR TRADE ALERT BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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