Switzerland Market Report
May 3, 2019 / 10:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cboe Global Markets Reports April 2019 Trading Volume

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS APRIL 2019 TRADING VOLUME

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 OPTIONS TOTAL VOLUME 136.9 MILLION CONTRACTS VERSUS 158.3 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 OPTIONS TOTAL ADV 6.5 MILLION CONTRACTS VERSUS 7.5 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 FUTURES TOTAL VOLUME 4.6 MILLION CONTRACTS VERSUS 5.5 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 FUTURES TOTAL ADV 218,000 CONTRACTS VERSUS 261,000 CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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