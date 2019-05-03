BRIEF-Cboe Global Markets Reports April 2019 Trading Volume

May 3 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:
* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 OPTIONS TOTAL VOLUME 136.9 MILLION CONTRACTS VERSUS 158.3 MILLION CONTRACTS
* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 OPTIONS TOTAL ADV 6.5 MILLION CONTRACTS VERSUS 7.5 MILLION CONTRACTS
* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 FUTURES TOTAL VOLUME 4.6 MILLION CONTRACTS VERSUS 5.5 MILLION CONTRACTS
* CBOE GLOBAL MARKETS INC - APRIL 2019 FUTURES TOTAL ADV 218,000 CONTRACTS VERSUS 261,000 CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage: