Switzerland Market Report
November 1, 2018 / 7:28 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cboe Global Markets Reports Record Trading Activity

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Nov 1 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS RECORD TRADING ACTIVITY

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - IN MONTH OF OCTOBER, CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES TRADED AT CBOE FUTURES EXCHANGE HAD VOLUME OF 9.66 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS - IN OCTOBER, CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) FUTURES TRADED AT CBOE FUTURES EXCHANGE (CFE) HAD MONTHLY VOLUME OF 9.66 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - CBOE S&P 500 OPTIONS TRADED MONTHLY VOLUME OF 41.40 MILLION CONTRACTS IN OCTOBER

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - CFE’S TOTAL VOLUME ALSO REACHED MONTHLY HIGH OF 9.72 MILLION CONTRACTS IN OCTOBER

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - SPX WEEKLYS OPTIONS HAD AVERAGE DAILY VOLUME OF 1.12 MILLION CONTRACTS IN OCTOBER Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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