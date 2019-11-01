Switzerland Market Report
November 1, 2019 / 11:53 AM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-Cboe Global Markets Reports Results For Third Quarter 2019

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS RESULTS FOR THIRD QUARTER 2019

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.29

* BOARD INCREASED SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION BY $250 MILLION

* QTRLY TOTAL COMPANY OPTIONS ADV 7,720 MILLION VERSUS 6,733 MILLION

* BOARD INCREASED SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION BY $250 MILLION

* QTRLY FUTURES ADV 279000 VERSUS 239000

* QTRLY OPTIONS NET REVENUE OF $146.5 MILLION, UP 10 PERCENT FROM Q3 OF 2018

* QTRLY FUTURES NET REVENUE OF $38.3 MILLION, UP 28 PERCENT

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $290.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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