BRIEF-Cboe Global Markets Reports Results For Third Quarter 2019

Nov 1 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:
* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS RESULTS FOR THIRD QUARTER 2019
* BOARD INCREASED SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION BY $250 MILLION
* QTRLY TOTAL COMPANY OPTIONS ADV 7,720 MILLION VERSUS 6,733 MILLION
* BOARD INCREASED SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION BY $250 MILLION
* QTRLY OPTIONS NET REVENUE OF $146.5 MILLION, UP 10 PERCENT FROM Q3 OF 2018
* QTRLY FUTURES NET REVENUE OF $38.3 MILLION, UP 28 PERCENT
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $290.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: