Switzerland Market Report
June 14, 2019 / 12:55 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Cboe Plans To Introduce New Lead Market Maker Incentive Program

1 Min Read

June 14 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE PLANS TO INTRODUCE NEW LEAD MARKET MAKER INCENTIVE PROGRAM FOR ITS CBOE LISTED ETP MARKETPLACE

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - NEW PROGRAM PLANNED TO BECOME EFFECTIVE IN Q3 OF 2019

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - LMMS WOULD POTENTIALLY RECEIVE $10-$200 PER PRODUCT FOR WHICH THEY MEET STANDARD REQUIREMENTS

* CBOE GLOBAL MARKETS - LMMS WOULD RECEIVE $12.50-$250 PER PRODUCT FOR WHICH THEY MEET ENHANCED MARKET QUALITY REQUIREMENTS ON A DAILY BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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