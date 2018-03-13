BRIEF-C&C Group Says FY ‍Trading Broadly In Line With Management Expectations

March 13 (Reuters) - C&C Group Plc:
* TRADING FOR 12 MONTHS TO 28 FEBRUARY AND CASH GENERATION WAS BROADLY IN LINE WITH MANAGEMENT EXPECTATIONS
* GROUP OPERATING PROFIT IS ANTICIPATED TO BE AROUND EUR 86 MILLION FOR FULL YEAR
* FY CASH CONVERSION IS EXPECTED TO BE WITHIN OUR GUIDANCE RANGE AT C.60% OF EBITDA
* IN IRELAND, TRADING ENVIRONMENT REMAINS HIGHLY COMPETITIVE
* WHILE COMPETITIVE PRESSURES REMAIN IN IRELAND, EXPECT PERFORMANCE TO IMPROVE NEXT YEAR
* INTRODUCTION OF MINIMUM UNIT PRICING OF ALCOHOL IN SCOTLAND THIS YEAR MAY RESULT IN SOME SHORT-TERM MARKET DISRUPTION
* OUTLOOK FOR UK HIGH STREET AND CONSUMER SPENDING REMAINS CHALLENGING Source text for Eikon: Further company coverage: