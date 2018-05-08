FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 8, 2018 / 10:40 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-CCL Industries Announces Q1 Adjusted Earnings Per Share C$0.69

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - CCL Industries Inc:

* CCL INDUSTRIES ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 SALES C$1.227 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$1.2 BILLION

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$0.69

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.67 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* 3.8% ORGANIC SALES GROWTH IN QUARTER

* TREOFAN AMERICAS ACQUISITION EXPECTED TO CLOSE BY JUNE UPON RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

* FOREIGN CURRENCY TRANSLATION HAD A POSITIVE IMPACT OF $0.02 ON EARNINGS PER CLASS B SHARE FOR Q1 OF 2018

* “AT TODAY’S CANADIAN DOLLAR EXCHANGE RATES, CURRENCY TRANSLATION WOULD BE A MODEST TAILWIND, IF SUSTAINED, FOR Q2 OF 2018” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.