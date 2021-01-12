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Healthcare

BRIEF-CDC Expands Negative COVID-19 Test Requirement To All Air Passengers Entering U.S.

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) -

* CDC EXPANDS NEGATIVE COVID-19 TEST REQUIREMENT TO ALL AIR PASSENGERS ENTERING THE UNITED STATES

* CDC EXPANDS NEGATIVE COVID-19 TEST REQUIREMENT TO ALL AIR PASSENGERS ENTERING THE UNITED STATES

* CDC SAYS AIR PASSENGERS ARE REQUIRED TO GET A VIRAL TEST (A TEST FOR CURRENT INFECTION) WITHIN 3 DAYS BEFORE THEIR FLIGHT TO U.S. DEPARTS

* CDC - AIRLINES MUST CONFIRM NEGATIVE TEST RESULT FOR ALL PASSENGERS OR DOCUMENTATION OF RECOVERY BEFORE THEY BOARD Source text: (bit.ly/2LHUvYk)

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