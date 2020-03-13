BRIEF-CDPQ's Declaration On Measures Deployed In Response To Covid-19

March 13 (Reuters) - CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC :
* CDPQ’S DECLARATION ON MEASURES DEPLOYED IN RESPONSE TO COVID-19
* CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC - ALL PUBLIC EVENTS ON CDPQ’S PARQUET ARE CANCELLED UNTIL MAY 31 AT EARLIEST
* CDPQ - ALL BUSINESS TRAVEL, REGARDLESS OF DESTINATION, IS PROHIBITED UNTIL FURTHER NOTICE
* CDPQ - ALL PUBLIC EVENTS ON CDPQ’S PARQUET ARE CANCELLED UNTIL MAY 31 AT EARLIEST
* CDPQ - ALL EMPLOYEES WILL BE WORKING REMOTELY STARTING MONDAY, MARCH 16
* CDPQ - TAKING PART IN PROFESSIONAL PUBLIC EVENTS IS PROHIBITED UNTIL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: