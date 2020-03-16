Healthcare
March 16, 2020 / 4:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CDRL Expects Coronavirus Outbreak To Have Significant Negative Impact On Future Financial Results And Operations

1 Min Read

March 16 (Reuters) - CDRL SA:

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT ON FUTURE FINANCIAL RESULTS AND OPERATIONS

* ON CORONAVIRUS: ESTIMATES Q1 REVENUE TO BE LOWER BY AT LEAST 30% IN OWN STORES VERSUS Q1 2019 REVENUE IN THIS DISTRIBUTION CHANNEL

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS ALSO DECREASE IN SALES REVENUE FROM AGENCY STORES CHAINS

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS FURTHER INCREASE IN SALES FROM ONLINE STORES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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