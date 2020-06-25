Healthcare
June 25, 2020 / 4:53 AM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-CEC Entertainment And Its Domestic Affiliates Filed For Voluntary Protection Under Chapter 11 Of U.S. Bankruptcy Code

1 Min Read

June 25 (Reuters) - CEC Entertainment Inc:

* CEC ENTERTAINMENT AND ITS DOMESTIC AFFILIATES HAVE FILED FOR VOLUNTARY PROTECTION UNDER CHAPTER 11 OF U.S. BANKRUPTCY CODE

* CEC ENTERTAINMENT- COMPANY EXPECTS TO USE PROTECTIONS AVAILABLE THROUGH CHAPTER 11 TO CONTINUE TALKS WITH FINANCIAL STAKEHOLDERS & ITS LANDLORDS

* CEC ENTERTAINMENT- COMPANY EXPECTS TO USE PROTECTIONS AVAILABLE THROUGH CHAPTER 11 TO ACHIEVE BALANCE SHEET RESTRUCTURING

* CEC SAYS CO FILED FOR BANKRUPTCY TO OVERCOME FINANCIAL STRAIN FROM PROLONGED,COVID-19 RELATED VENUE CLOSURES AND POSITION CO FOR LONG-TERM SUCCESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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