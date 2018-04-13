BRIEF-Ceconomy Says Decision On Potential Transaction Of Russian Retail Business Not Made Yet

April 13 (Reuters) - CECONOMY AG:
* COMMENTS ON RUMOR CONCERNING POTENTIAL TRANSACTION OF RUSSIAN RETAIL BUSINESS
* MEDIA-SATURN-HOLDING GMBH CURRENTLY IN DISCUSSIONS WITH M.VIDEO ABOUT A POTENTIAL DISPOSAL OF RUSSIAN RETAIL BUSINESS OF MEDIA-SATURN-GROUP
* DECISION IF TRANSACTION WILL BE PURSUED HAS NOT YET BEEN MADE
* IF AND TO WHICH CONDITIONS TRANSACTION WILL BE SIGNED IS UNCERTAIN AT THIS POINT IN TIME
* CONCURRENT ACQUISITION OF MINORITY STAKE IN M.VIDEO BY A MEDIA-SATURN-GROUP COMPANY IS ALSO IN DISCUSSION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)