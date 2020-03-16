Healthcare
March 16, 2020 / 12:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cedar Fair Lp - To Temporarily Suspend Operations Or Delay Opening Of Certain Parks As A Precaution In Response To Coronavirus

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Cedar Fair LP:

* CEDAR FAIR LP - TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS OR DELAY OPENING OF CERTAIN PARKS AS A PRECAUTION IN RESPONSE TO CORONAVIRUS

* CEDAR FAIR LP - BEGINNING MARCH 14, 2020, CO WILL CLOSE THREE PARKS AS WELL AS DELAY PENDING OPENINGS OF THREE OTHER PARKS THROUGH END OF MONTH

* CEDAR FAIR LP - HOTELS, RV SITES AND OTHER OVERNIGHT FACILITIES LOCATED NEAR PARKS WILL REMAIN OPEN

* CEDAR FAIR LP - THERE HAVE BEEN NO CONFIRMED CASES OF COVID-19 AT CO'S PROPERTIES Source text for Eikon: bit.ly/2WgRhOL Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below