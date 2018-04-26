REFILE-BRIEF-Cefc Anhui International's 2017 Net Profit Up, Swings To Net Loss In Q1

(Refiles with extra bullet points, link)
April 26 (Reuters) - Cefc Anhui International Holding Co Ltd :
* SAYS 2017 NET PROFIT UP 21.6 PERCENT Y/Y AT 447.5 MILLION YUAN ($70.69 million)
* SAYS IT SWINGS TO NET LOSS OF 68.8 MILLION YUAN IN Q1 VERSUS NET PROFIT OF 115.8 MILLION YUAN YEAR AGO
* SAYS SHARE TRADE TO HALT ON APRIL 27 AS IT WILL IMPLEMENT DELISTING RISK WARNING DUE TO AUDITOR’S DISCLAIMER OF OPINION
* SAYS TRADING IN SHARES TO RESUME ON MAY 2 Source text in Chinese: bit.ly/2r0Hagu; bit.ly/2I1aWcg; bit.ly/2vOUERf Further company coverage: ($1 = 6.3301 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)