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June 15, 2020 / 3:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CEFC Hong Kong Financial Investment Updates On ‍Winding Up Petition Against Controlling Shareholder​

1 Min Read

June 15 (Reuters) - CEFC Hong Kong Financial Investment Company Ltd:

* INFORMED ON 3 JUNE, SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONG KONG) FILED PETITION AT CAYMAN ISLANDS COURTS

* SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONG KONG) PETITION TO WIND UP NEW SERES CEFC INVESTMENT FUND LP

* PETITION ON GROUNDS THAT NEW SERES CEFC INVESTMENT FUND, CO’S CONTROLLING SHAREHOLDER WAS UNABLE TO PAY DEBT

* EXPECTS PETITION TO HAVE NO MATERIAL IMPACT TO FINANCIAL PERFORMANCE & OPERATION OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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