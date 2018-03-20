BRIEF-Cegedim FY Net Result Group Share Swings to Profit Of EUR 11.1 Mln

March 20 (Reuters) - CEGEDIM SA:
* FY EBITDA EUR 77.5 MILLION VERSUS EUR 57.4 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 11.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 26.7 MILLION YEAR AGO
* IN 2017, GREAT BRITAIN CONTRIBUTED 10.9 PERCENT TO GROUP’S CONS. REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS
* IN 2017, GREAT BRITAIN CONTRIBUTED 14.0 PERCENT TO GROUP’S CONS. RECURRING EBIT
* IMPACT OF BREXIT ON GROUP’S CONS. RECURRING EBIT MARGIN SHOULD BE INSIGNIFICANT
* IN 2018, DOESN’T EXPECT ANY SIGNIFICANT ACQUISITIONS
* IN 2018 EXPECTS EBITDA GROWTH SIMILAR TO REVENUE GROWTH Source text: bit.ly/2GMIrhM Further company coverage: (Gdynia Newsroom)