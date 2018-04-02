FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 9:35 PM / Updated a day ago

BRIEF-Celadon Group Announces Credit Agreement Amendment

Reuters Staff

2 Min Read

April 2 (Reuters) - Celadon Group Inc:

* CELADON GROUP TO RESTATE PRIOR FINANCIAL STATEMENTS; ANNOUNCES CREDIT AGREEMENT AMENDMENT AND OPERATIONS UPDATE

* COMPLETION OF RESTATED FINANCIAL REPORTS WILL EXTEND PAST MAY 2 NYSE DEADLINE TO RETAIN LISTING OF COMPANY’S COMMON STOCK

* FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YRS ENDED JUNE 30, 2014, 2015, 2016, AND QTRS ENDED SEPT 30 AND DEC 31, 2016, WILL BE RESTATED

* EXISTING CREDIT FACILITY AMENDED THROUGH APRIL 30 PENDING EVALUATION BY EXISTING REVOLVING LENDERS AND CO OF REFINANCING OFFER

* CORE ASSETS, DEPLOY TRUCKS TO MORE PROFITABLE ROUTES

* CO’S INTERNAL INVESTIGATION HAS REVEALED TRANSACTIONS INVOLVING REVENUE EQUIPMENT HELD FOR SALE BY QUALITY COMPANIES SUBSIDIARY

* BASED ON INTERNAL INVESTIGATION, CO PERFORMED ADDITIONAL PROCEDURES TO DETERMINE FAIR VALUE OF EQUIPMENT BOTH PURCHASED AND SOLD

* HAS CONCLUDED A WRITE DOWN OF CARRYING VALUES OF REVENUE EQUIPMENT HELD FOR SALE OF ABOUT $20 MILLION IS APPROPRIATE AT JUNE 30, 2016

* CARRYING VALUES OF EQUIPMENT WILL BE RESTATED TO REFLECT MANAGEMENT’S DETERMINATION OF FAIR VALUES AT RELEVANT PERIODS

* RELEVANT PERIODS WHERE CARRYING VALUES OF EQUIPMENT WILL BE RESTATED MAY INCLUDE DATES PRIOR TO JUNE 30, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.