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March 19, 2018 / 9:50 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Celanese Statement On Withdrawal Of European Commission Notification

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Celanese Corp:

* CELANESE STATEMENT ON WITHDRAWAL OF EUROPEAN COMMISSION NOTIFICATION

* CELANESE CORP - ABANDONING ITS MERGER AGREEMENT WITH BLACKSTONE’S RHODIA ACETOW BUSINESS

* CELANESE - CO, BLACKSTONE’S RHODIA ACETOW BUSINESS HAVE WITHDRAWN NOTIFICATION OF PROPOSED JV FROM EUROPEAN COMMISSION

* CELANESE SAYS ‍WILL BE REVIEWING STRATEGIC OPTIONS​

* CELANESE - PARTIES WERE UNABLE TO REACH AGREEMENT WITH EUROPEAN COMMISSION ON ACCEPTABLE CONDITIONS TO ALLOW PROPOSED JV TO PROCEED Source text for Eikon: Further company coverage:

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