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January 24, 2018 / 8:43 AM / in 20 minutes

BRIEF-Cellcom Israel Announces Results Of Debenture Offering In Israel

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Cellcom Israel Ltd:

* CELLCOM ISRAEL ANNOUNCES RESULTS OF DEBENTURE OFFERING IN ISRAEL

* ‍PUBLIC TENDER FOR ITS SERIES L DEBENTURES HAVE BEEN CONCLUDED​

* ‍COMPANY RECEIVED OFFERS FOR APPROXIMATELY NIS 1.1 BILLION TOTAL CONSIDERATION AND ACCEPTED ONLY A PORTION OF THESE OFFERS​

* ABOUT NIS 401 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF SERIES L DEBENTURES AT AN INTEREST RATE OF 2.5% PER ANNUM TO BE SOLD AT PAR VALUE

* ‍TOTAL NET CONSIDERATION TO BE RECEIVED BY COMPANY IS APPROXIMATELY NIS 396.5 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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