Healthcare
March 17, 2020 / 5:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cellcom Israel Provides Update On Corona Virus Measures And Possible Implications

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Cellcom Israel Ltd:

* CELLCOM ISRAEL PROVIDES UPDATE ON THE CORONA VIRUS MEASURES AND POSSIBLE IMPLICATIONS

* CELLCOM ISRAEL LTD - CORONA VIRUS HAS HAD AN ADVERSE EFFECT ON COMPANY’S ROAMING SERVICES (INBOUND AND OUTBOUND)

* CELLCOM ISRAEL LTD - CORONA VIRUS WOULD RESULT IN MATERIAL ADVERSE EFFECT ON COMPANY’S ROAMING REVENUES AND RESULTS OF OPERATIONS

* CELLCOM ISRAEL - IT IS DIFFICULT TO PREDICT DURATION IT WOULD AFFECT COMPANY’S OPERATIONS AND THEREFORE EFFECT ON ITS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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