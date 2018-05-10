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May 10, 2018 / 12:13 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Celldex Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.84

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Celldex Therapeutics Inc:

* CELLDEX PROVIDES CORPORATE UPDATE AND REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 REVENUE VIEW $2.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CELLDEX - SEES CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES AT MAR 31, PROCEEDS FROM SALES OF STOCK SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS THROUGH 2020

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES AS OF MARCH 31, 2018 WERE $123.2 MILLION VERSUS $139.4 MILLION AS OF DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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