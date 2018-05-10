BRIEF-Celldex Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.84

May 10 (Reuters) - Celldex Therapeutics Inc:
* CELLDEX PROVIDES CORPORATE UPDATE AND REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CELLDEX - SEES CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES AT MAR 31, PROCEEDS FROM SALES OF STOCK SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS THROUGH 2020
* CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES AS OF MARCH 31, 2018 WERE $123.2 MILLION VERSUS $139.4 MILLION AS OF DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: