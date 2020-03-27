BRIEF-Cellmid Updates Market On COVID-19 Impact

March 27 (Reuters) - Cellmid Ltd:
* PRUDENT TO WITHDRAW PREVIOUS GUIDANCE THAT IT WILL ACHIEVE OPERATIONAL PROFITABILITY FOR ITS CONSUMER BUSINESS BY END OF FY2020
* JAPANESE BUSINESS EXPECTED TO DELIVER ON BUDGET FOR SECOND HALF OF 2020 FINANCIAL YEAR
* DELIVERY OF CHINESE EXPORT ORDER NOW EXPECTED TO OCCUR IN TWO SPERATE SHIPMENTS IN APRIL AND MAY 2020
* RECENTLY SECURED SUPPLY OF WONDFO COVID-19 RAPID DIAGNOSTIC TEST IN AUSTRALIA
* CELLMID-AUSTRALIA PRODUCT LAUNCH PLANNED FOR MARCH IN PRICELINE HAS BEEN DELAYED, WILL START EFFECTING SALES FROM APRIL ONWARDS LOCALLY
* WILL SEPARATE LYRAMID INTO WHOLLY INDEPENDENT ENTITY BACKED BY INDEPENDENT FUNDING AND/OR PARTNERSHIP WITH BIOPHARMACEUTICAL CO BY 2020 END Source text for Eikon: Further company coverage: