FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 16, 2018 / 11:15 AM / Updated 13 minutes ago

BRIEF-Cellular Biomedicine Announces Positive Clinical Data Of Knee Osteoarthritis China Phase I Trial

Reuters Staff

2 Min Read

March 16 (Reuters) - Cellular Biomedicine Group Inc :

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP ANNOUNCES POSITIVE 48-WEEK CLINICAL DATA OF ALLOJOIN™ HUMAN ADIPOSE-DERIVED MESENCHYMAL PROGENITOR CELL (HAMPC) KNEE OSTEOARTHRITIS (KOA) CHINA PHASE I TRIAL

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP - STUDY SHOWED ALLOJOIN TO HAVE GOOD SAFETY TOLERANCE AND EARLY SIGNS OF EFFICACY IN PREVENTING CARTILAGE DETERIORATION

* CELLULAR BIOMEDICINE - PRIMARY END POINT SHOWED A SIGNIFICANT IMPROVEMENT AT 12 WEEKS POST ALLOJOIN CELL THERAPY, CONTINUED IMPROVEMENT AT 48 WEEKS

* CELLULAR BIOMEDICINE - SECONDARY END POINT SHOWED INCREASED TENDENCY VERSUS THAT AT BASELINE 0 WEEKS, VERSUS NORMAL CARTILAGE DETERIORATION AS RESULT OF AGING

* CELLULAR BIOMEDICINE - DE-PRIORITIZING U.S. ALLOJOIN OPERATION & CALIFORNIA INSTITUTE OF REGENERATIVE MEDICINE PROJECT TERMINATED, EFFECTIVE MARCH 14

* CELLULAR BIOMEDICINE - COMMON SIDE EFFECTS WERE TEMPORARY LOCAL REACTIONS INCLUDING SORENESS, SWELLING AT INJECTION SITE IN STUDY

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP INC - TO DATE, NO SERIOUS ADVERSE EVENTS RELATED TO ALLOJOIN THERAPY HAVE BEEN REPORTED

* CELLULAR BIOMEDICINE- 2 PATIENTS WHO UNDERWENT ONE DOSE OF INJECTIONS DROPPED OUT OF STUDY AS THEIR KNEE JOINTS WERE MORE PAINFUL AFTER INJECTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.