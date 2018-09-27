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September 27, 2018 / 11:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cellular Biomedicine Group Enters Into Strategic Licensing And Collaboration Agreement With A Global Leader In Car-T Cell Therapy For Patients In China

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - Cellular Biomedicine Group Inc:

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP ENTERS INTO STRATEGIC LICENSING AND COLLABORATION AGREEMENT WITH A GLOBAL LEADER IN CAR-T CELL THERAPY FOR PATIENTS IN CHINA

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP INC - COLLABORATION WITH NOVARTIS INCLUDES $40 MILLION EQUITY INVESTMENT IN CBMG FOR 1,458,257 SHARES AT $27.43/SHARE

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP INC - TO LICENSE SELECT PROPRIETARY TECHNOLOGY TO NOVARTIS FOR GLOBAL USE

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP - UNDER AGREEMENT, CBMG TO MANUFACTURE AND SUPPLY KYMRIAH (TISAGENLECLEUCEL) IN CHINA

* CELLULAR BIOMEDICINE GROUP - NOVARTIS WILL BE EXCLUSIVE HOLDER OF MARKETING LICENSE OF CAR-T CELL THERAPY KYMRIAH Source text for Eikon: Further company coverage:

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