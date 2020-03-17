Healthcare
March 17, 2020 / 1:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Celon Pharma Starts Strategic Programme To Seek Effective Medicines And Therapeutic Regimen For Covid-19

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March 17 (Reuters) - Celon Pharma SA:

* ON CORONAVIRUS: INITIATES STRATEGIC PROGRAMME OF TESTING, VERIFICATION AND SEEKING EFFECTIVE MEDICINES AND/OR THERAPEUTIC REGIMEN FOR COVID-19

* ON CORONAVIRUS: ESTIMATES THAT CLINICAL TESTS FOR MOST EFFECTIVE MEDICINE COMBINATION CHOSEN COULD START WITH BEGINNING OF 2021

* CO WILL PARTICULARLY EVALUATE TWO KINASE INHIBITING DRUGS CURRENTLY UNDER DEVELOPMENT CPL409116 AND CPL302215

* ON CORONAVIRUS: MANAGEMENT BELIEVES COVID-19 AND OTHER POTENTIAL DISEASES RELATED TO CORONAVIRUS WILL BE LONG-TERM, SIGNIFICANT BUSINESS SECTOR

* CO TO EVALUATE KINASE INHIBITING DRUGS IN MONOTHERAPY AND IN COMBINATION WITH ANTIVIRAL DRUGS INCLUDING CO’S LAZIVIR DRUG Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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