Healthcare
March 3, 2020 / 2:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Celsion CEO Issues Letter To Stockholders

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Celsion Corp:

* CELSION CEO ISSUES LETTER TO STOCKHOLDERS

* CELSION CORP - DO NOT EXPECT ANY INTERRUPTION IN OUR SUPPLY OF THERMODOX OR GEN-1 FROM MANUFACTURING PARTNERS IN CHINA

* CELSION CORP - FINANCING FROM EQUITY FUNDRAISE EXTENDS OPERATING CASH RUNWAY WELL INTO 2021

* CELSION CORP - DO NOT EXPECT ANY MAJOR DISRUPTIONS IN PATIENT FOLLOW-UP OR DATA REPORTING OWING TO COVID-19 FOR PHASE III OPTIMA STUDY

* CELSION CORP - EARLY PHASE I DATA FROM OVATION 2 STUDY IS EXPECTED BY END OF CURRENT QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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