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February 8, 2018 / 1:49 PM / in 12 hours

BRIEF-Celsius Holdings Expands Product Distribution To Norway

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Celsius Holdings Inc:

* CELSIUS HOLDINGS, INC. EXPANDS PRODUCT DISTRIBUTION TO NORWAY; BCAA RECOVERY DRINK TO DEBUT IN FINLAND AND SWEDEN

* CELSIUS HOLDINGS INC - BEGUN DISTRIBUTION OF ITS PRODUCT LINE IN NORWAY THROUGH ITS NORDIC DISTRIBUTION PARTNER, FUNC FOOD

* CELSIUS HOLDINGS INC - ADDITIONALLY, THIS MARCH, CELSIUS WILL BE INTRODUCING A BRANCH-CHAINED AMINO ACIDS (BCAA) DRINK TO FINLAND AND SWEDEN MARKETS

* CELSIUS HOLDINGS INC - INITIAL DISTRIBUTION OF CELSIUS BCAA™ PRODUCT WILL COMMENCE WITH COMPANY‘S FITNESS CHANNELS IN Q1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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