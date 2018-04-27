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April 27, 2018 / 6:33 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Celyad's CYAD-01 Induced Complete Remission In Relapsed/Refractory AML Patient

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - CELYAD SA:

* HAEMATOLOGICA PUBLISHES CELYAD THINK STUDY CASE REPORT OF CYAD-01 INDUCED COMPLETE REMISSION IN RELAPSED/REFRACTORY AML PATIENT

* PATIENT ACHIEVED A COMPLETE MOLECULAR REMISSION AND REMAINS IN REMISSION 9 MONTHS POST STUDY ENROLLMENT

* CYAD-01 WAS WELL TOLERATED WITH NO SIGNIFICANT TOXICITIES

* DEMONSTRATED 1ST OBJECTIVE RESPONSE TO ANY CAR-T IN RELAPSED/REFRACTORY AML WITHOUT PRECONDITIONING CHEMOTHERAPY HIGHLIGHTS POTENTIAL OF CYAD-01 AS TREATMENT FOR AML Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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