BRIEF-Cembra Launches Placements Of Treasury Shares And Private Placement Of Convertible Bonds

July 1 (Reuters) - Cembra Money Bank AG:
* LAUNCHES PLACEMENTS OF TREASURY SHARES OF UP TO 4.0% OF SHARE CAPITAL
* LAUNCHES PRIVATE PLACEMENT OF CHF 250 MILLION CONVERTIBLE BONDS
* TRANSACTION TO ENABLE CEMBRA MONEY BANK TO PARTLY FINANCE ACQUISITION OF CASHGATE AG
* IS OFFERING UP TO 1.2 MILLION TREASURY SHARES, CORRESPONDING TO UP TO 4.0% OF SHARE CAPITAL
* PAYMENT AND SETTLEMENT OF SHARE PLACEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON OR AROUND 4 JULY 2019
* REMAINING TREASURY SHARES HELD SHALL BE PROPOSED FOR CANCELLATION AT ANNUAL GENERAL MEETING IN 2020
* BONDS NOT TO BEAR ANY INTEREST, HAVE CONVERSION PREMIUM OF 28% - 30% TO CLEARING PRICE OF SHARE PLACEMENT
* BONDS HAVE ISSUE PRICE OF 100.0% - 103.6%
* SETTLEMENT DATE OF BONDS IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 9 JULY 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)