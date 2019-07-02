Switzerland Market Report
July 2, 2019 / 5:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cembra Prices Placement Of Treasury Shares And Convertible Bonds

1 Min Read

July 2 (Reuters) - CEMBRA MONEY BANK AG:

* PRICES ACCELERATED PLACEMENT OF TREASURY SHARES AND A PRIVATE PLACEMENT OF CONVERTIBLE BONDS

* SENIOR UNSECURED BONDS HAVE A MATURITY OF 7 YEARS

* PAYMENT AND SETTLEMENT OF SHARE PLACEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON OR AROUND 4 JULY 2019

* CEMBRA MONEY BANK - SENIOR UNSECURED BONDS HAVE AN INITIAL CONVERSION PRICE OF CHF 122.20, CONVERSION PREMIUM OF 30% TO CLEARING PRICE OF SHARE PLACEMENT AND AN ISSUE PRICE OF 100.88%

* REMAINING TREASURY SHARES HELD SHALL BE PROPOSED FOR CANCELLATION

* SETTLEMENT DATE OF BONDS IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 9 JULY 2019

* BONDS WILL BE REDEEMED AT 100% OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT OF CHF 200,000 PER BOND

* BOND ISSUE PRICE OF 100.88%

* AGREED TO A 90-DAY LOCK-UP PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below