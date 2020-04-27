Switzerland Market Report
April 27, 2020 / 3:44 PM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Cembra Q1 Net Reveneue Up At CHF 128.2 Million

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April 27 (Reuters) - CEMBRA MONEY BANK AG:

* Q1 NET REVENUES INCREASING BY 19% YEAR-ON-YEAR (ORGANIC GROWTH +1%) TO CHF 128.2 MILLION

* CURRENTLY EXPECTS TO DELIVER A RESILIENT BUSINESS PERFORMANCE IN 2020, WITH REVENUES BEING IMPACTED MAINLY BY OVERALL LOWER VOLUMES IN CREDIT CARDS.

* CONFIRMS ITS MID-TERM TARGETS1 BUT SUSPENDS DETAILED GUIDANCE FOR 2020 DUE TO UNCERTAINTIES RELATED TO IMPACT OF COVID-19

* NET INTEREST INCOME GREW BY 24% DUE TO SUCCESSFUL COMMERCIAL INTEGRATION OF CASHGATE

* NET INCOME FOR Q1 2020 CAME IN ABOVE MANAGEMENT’S BUDGET Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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