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April 26, 2018 / 10:20 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cemex Reports Flat Operating EBITDA Adjusted For Seasonal Effects During Q1 2018

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Cemex SAB de CV:

* CEMEX REPORTS FLAT OPERATING EBITDA ADJUSTED FOR SEASONAL EFFECTS DURING THE FIRST QUARTER OF 2018

* CEMEX SAB DE CV - CONSOLIDATED NET SALES INCREASED BY 8% DURING Q1 OF 2018 TO $3.4 BILLION

* CEMEX SAB DE CV - OPERATING EARNINGS BEFORE OTHER EXPENSES, NET, IN Q1 DECREASED BY 5%, TO $332 MILLION

* CEMEX SAB DE CV - EXPECT IMPACT OF FEWER BUSINESS DAYS AND INVENTORY EFFECT TO REVERT IN UPCOMING MONTHS

* CEMEX - ADVERSE WEATHER CONDITIONS IN EUROPE AND U.S. ALSO AFFECTED VOLUMES FOR PRODUCTS AND EBITDA GENERATION DURING 1Q18

* CEMEX SAB DE CV - FOR REST OF 2018, EXPECT FAVORABLE CONSOLIDATED VOLUMES AND IMPROVING PRICING DYNAMICS IN MOST MARKETS

* CEMEX SAB DE CV - SHOULD RECOVER MOST OF PENT-UP DEMAND CAUSED BY ADVERSE WEATHER TO BE RECOVERED DURING REST OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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