BRIEF-Cenbank Recast Scheme For Yes Bank To Be Implemented In 30 Days - India Finmin

March 6 (Reuters) - India Finance Minister Nirmala Sitharaman:
* SAYS RBI FOUND WEAK COMPLIANCE, WRONG ASSET CLASSIFICATION IN YES BANK
* SAYS INVESTIGATION AGENCIES FOUND WRONGDOINGS BY YES BANK TOP MANAGEMENT
* SAYS MARKET REGULATOR INVESTIGATED INSIDER TRADING ALLEGATIONS IN YES BANK
* SAYS YES BANK PROMOTERS FAILED TO ATTRACT FRESH EQUITY DESPITE GENUINE ATTEMPTS
* SAYS HAS ASKED RBI TO IDENTIFY THE ROLE OF INDIVIDUALS IN YES BANK PROBLEMS
* SAYS RBI RESTRUCTURING SCHEME WILL BE IMPLEMENTED IN 30 DAYS FOR YES BANK
* SAYS YES BANK LENT TO BIG STRESSED ACCOUNTS OF COMPANIES BEFORE 2014 Further company coverage: