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April 25, 2018 / 4:08 PM / in 2 hours

BRIEF-Cenovus Sees "Very Material" Volumes Of Oil Moving By Rail Later This Year

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Cenovus Energy Inc:

* SAYS WITH EVERY $1 DECREASE IN WTI/WCS DIFFERENTIAL, CO EXPECTS $80 MILLION OF INCREASED ANNUAL ADJUSTED FUNDS FLOW - CONF CALL

* SAYS SHAREHOLDERS SHOULD EXPECT TO SEE A MUCH MORE CONSERVATIVE HEDGING PROGRAM- CONF CALL

* CENOVUS ENERGY INC SAYS WILL NOT CONSIDER ANY MATERIAL NEW ADDITIONS UNTIL IT SEES CLEAR LINE OF SIGHT TO INCREASE PIPELINE TAKEAWAY CAPACITY OUT OF THE PROVINCE- CONF CALL

* SAYS RAIL COMPANIES HAVE HIRED CREW, TRAINING THEM TO ALLOW MORE CRUDE BY RAIL- CONF CALL

* SAYS ULTIMATELY BELIEVES TRANSCANADA KEYSTONE XL PROJECT WILL GO AHEAD- CONF CALL

* SAYS EXPECTS TO SEE “VERY MATERIAL” VOLUMES OF OIL MOVING BY RAIL LATER THIS YEAR - CONF CALL

* SAYS IT IS TIME FOR THE GOV OF CANADA TO ENSURE THAT KINDER MORGAN CANADA’S TRANS MOUNTAIN PIPELINE EXPANSION GOES AHEAD - CONF CALL Further company coverage:

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