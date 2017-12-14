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December 14, 2017 / 9:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Centene Corp Says Amended And Restated Existing Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Centene Corp:

* CENTENE CORP SAYS ON DEC 14, CO AMENDED AND RESTATED ITS EXISTING CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* CENTENE CORP - CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR A $1.5 BILLION UNSECURED MULTI-CURRENCY REVOLVING CREDIT FACILITY

* CENTENE - CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR REVOLVING CREDIT FACILITY WITH $300 MILLION SUB-LIMIT FOR LETTERS OF CREDIT & $150 MILLION SUB-LIMIT FOR SWINGLINE LOANS

* CENTENE CORP - REVOLVING CREDIT FACILITY WILL MATURE ON DECEMBER 14, 2022, UNLESS OTHERWISE EXTENDED Source: (bit.ly/2AGngOG) Further company coverage:

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