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April 2, 2018 / 3:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Centene Says Expects To Enter Undertakings With NY State Department. Of Health

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Centene Corp:

* AS PART OF REGULATORY APPROVAL PROCESS FOR FIDELIS CARE DEAL, IT IS EXPECTED THAT CO WILL ENTER UNDERTAKINGS WITH NY STATE DEPARTMENT OF HEALTH

* CENTENE SAYS EXPECTS ONE OF UNDERTAKINGS TO INCLUDE A $340 MLN CONTRIBUTION BY CO TO STATE OF NEW YORK TO BE PAID OVER A 5-YR PERIOD - SEC FILING

* $340 MILLION CONTRIBUTION BY CENTENE IS FOR INITIATIVES TO PROVIDE HIGH QUALITY HEALTHCARE TO “VULNERABLE POPULATIONS WITHIN NEW YORK STATE”

* UPON CLOSING OF FIDELIS CARE DEAL, FIDELIS CARE WILL OPERATE AS A FOR-PROFIT HEALTH INSURER IN NEW YORK Source text (bit.ly/2uI5zM4) Further company coverage:

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