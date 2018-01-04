FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 12:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Centerpoint Energy 2017 Earnings Expected To Increase As A Result Of Tax Cuts And Jobs Act

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Centerpoint Energy Inc:

* CENTERPOINT ENERGY 2017 EARNINGS EXPECTED TO INCREASE AS A RESULT OF TAX CUTS AND JOBS ACT

* CENTERPOINT ENERGY-‍EXPECTED EARNINGS ON GUIDANCE BASIS FOR 2017 TO INCORPORATE RE-MEASUREMENT OF DEFERRED TAX LIABILITIES,CREDIT TO INCOME TAX EXPENSE​

* CENTERPOINT ENERGY- CO DOES NOT INCLUDE OTHER POTENTIAL IMPACTS SUCH AS CHANGES IN ACCOUNTING STANDARDS/ENABLE MIDSTREAM‘S UNUSUAL ITEMS IN GUIDANCE​

* CENTERPOINT ENERGY-DUE TO RE-MEASUREMENT OF DEFERRED TAX LIABILITIES AND CREDIT TO INCOME TAX EXPENSE,FY EARNINGS TO EXCEED $1.25-$1.33/SHARE GUIDANCE

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.33 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.