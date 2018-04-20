FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 12:48 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Centerra Gold Provides Update On Strategic Agreement With The Kyrgyz Republic

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Centerra Gold Inc:

* CENTERRA GOLD PROVIDES UPDATE ON STRATEGIC AGREEMENT WITH THE KYRGYZ REPUBLIC

* CENTERRA GOLD-AGREED WITH KYRGYZ REPUBLIC GOVERNMENT TO EXTEND FIRST LONGSTOP DATE UNDER AGREEMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION & INVESTMENT PROMOTION

* CENTERRA GOLD INC - AGREEMENT WITH KYRGYZ REPUBLIC TO EXTEND FIRST LONGSTOP DATE TO MAY 31, 2018

* CENTERRA GOLD INC - GOVERNMENT OF KYRGYZ REPUBLIC HAS TERMINATED ALL OF ENVIRONMENTAL CLAIMS PREVIOUSLY BROUGHT BY KYRGYZ REPUBLIC SIETS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.