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Market News
April 24, 2018 / 9:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Centerstate Bank Buys Charter Financial For About $360.1 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - CenterState Bank Corp:

* CENTERSTATE BANK CORPORATION ANNOUNCES ACQUISITION OF CHARTER FINANCIAL CORPORATION AND EXPANSION INTO VIBRANT ATLANTA MARKET

* CENTERSTATE BANK CORP - IMMEDIATELY UPON COMPLETION OF MERGER, CHARTERBANK WILL MERGE WITH AND INTO CENTERSTATE BANK, N.A.

* CENTERSTATE BANK CORP - CHARTER STOCKHOLDERS TO GET 0.738 OF A SHARE OF CSFL COMMON STOCK & $2.30 IN CASH FOR EACH SHARE OF CHARTER COMMON STOCK

* CENTERSTATE BANK CORP - DEAL FOR PER SHARE VALUE OF $22.76 AND AN AGGREGATE DEAL VALUE OF $360.1 MILLION

* CENTERSTATE BANK CORP - MERGER AGREEMENT HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY EACH OF BOARD OF DIRECTORS OF CHARTER AND CENTERSTATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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