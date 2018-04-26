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April 26, 2018 / 5:56 AM / in 2 hours

BRIEF-Central European Media Enterprises Announces New Financing Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Central European Media Enterprises Ltd :

* CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES ANNOUNCES NEW FINANCING TRANSACTION TO REDUCE AVERAGE BORROWING COST AND IMPROVE MATURITY PROFILE OF ITS SENIOR DEBT

* SAYS MATURITY DATE OF EXISTING EUR 235 MILLION TERM LOAN EXTENDED BY TWO YEARS TO NOVEMBER 2021

* SAYS MATURITY DATE OF EXISTING EUR 469 MILLION TERM LOAN EXTENDED TO APRIL 2023, FIVE YEARS FROM TODAY

* SAYS INCREASED CAPACITY OF EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY TO US$ 75 MILLION AND MATURITY EXTENDED TO APRIL 2023

* CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES - AGREED WITH TIME WARNER TO REDUCE FEES PAYABLE AS CREDIT GUARANTOR OF CO’S CURRENTLY OUTSTANDING SENIOR TERM CREDIT FACILITIES

* SAYS NEW PRICING GRIDS WITH SIGNIFICANTLY DECREASED ALL-IN RATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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