Healthcare
March 20, 2020 / 10:58 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Centrum Medyczne Enel Med Says Customer Number Drop Due To Epidemic Will Lower Co's Revenue From Mid-March

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March 20 (Reuters) - Centrum Medyczne Enel Med SA:

* ON CORONAVIRUS: CO IS CURRENTLY PROVIDING SERVICES IN LINE WITH CONTRACTUAL TERMS

* ON CORONAVIRUS: MANAGEMENT IS CONSIDERING LIMITING NEW INVESTMENTS IN 2020

* SAYS MANAGEMENT SEES POSSIBILITY OF PAYMENT GRIDLOCKS CAUSED BY FINANCIAL LIQUIDITY OF B2B CLIENTS

* LIMITED NUMBER OF INDIVIDUAL CUSTOMERS WILL RESULT IN LOWER REVENUE FROM SECOND HALF OF MARCH

* H1 REVENUE MAY DROP AFFECTING CO’S AND GROUP’S RESULTS AND FINANCIAL SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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