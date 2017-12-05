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BRIEF-Centuria Capital Enters Put And Call Option Agreement
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December 5, 2017 / 1:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Centuria Capital Enters Put And Call Option Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Centuria Capital Ltd:

* ‍ENTERED INTO AN UNCONDITIONAL PUT AND CALL OPTION AGREEMENT REGARDING A 50% INTEREST IN 201 PACIFIC HIGHWAY, ST LEONARDS​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION IS $86 MILLION.​

* IT HAS ENTERED INTO AGREEMENTS TO ACQUIRE TWO A GRADE METROPOLITAN OFFICE ASSETS FOR $119 MILLION​

* REAFFIRMS FY18 DISTRIBUTION PER SECURITY GUIDANCE OF 8.2 CENTS PER SHARE​

* ‍ACQUISITIONS WILL BE FUNDED BY A FULLY UNDERWRITTEN $60 MILLION EQUITY RAISING AND EXISITING CMA DEBT FACILITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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