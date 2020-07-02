Healthcare
July 2, 2020 / 1:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Centuria Office REIT Says From April 2020 To June 2020 Rent Collection Averaged 89%

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July 2 (Reuters) - Centuria Office REIT:

* CENTURIA OFFICE REIT- FROM APRIL 2020 TO JUNE 2020 RENT COLLECTION AVERAGED 89%

* CENTURIA OFFICE REIT- CONTINUES TO WORK WITH TENANTS ADVERSELY IMPACTED BY COVID-19

* CENTURIA OFFICE REIT - SECURED COMMERCIAL AGREEMENT WITH FOXTEL TO SURRENDER LEASE AT 35 ROBINA TOWN CENTRE DRIVE IN QUEENSLAND

* CENTURIA OFFICE REIT-WILL RECEIVE SURRENDER PAYMENT EQUIVALENT TO RENT PAYABLE UNDER REMAINING FOXTEL LEASE TERM DISCOUNTED TO PRESENT DAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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