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BRIEF-Centurion Corp ‍Applies For Listing Of Shares on Hong Kong Stock Exchange​
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November 28, 2017 / 2:38 PM / in 2 hours

BRIEF-Centurion Corp ‍Applies For Listing Of Shares on Hong Kong Stock Exchange​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Centurion Corporation Ltd:

* ‍APPLICATION MADE FOR LISTING OF ALL SHARES IN ISSUE AND LISTED ON MAIN BOARD OF SGX-ST ON MAIN BOARD OF HONG KONG STOCK EXCHANGE​

* ‍OFFER PRICE WILL NOT BE MORE THAN HK$3.30 PER OFFER SHARE AND IS CURRENTLY EXPECTED TO BE NOT LESS THAN HK$3.00 PER OFFER SHARE​

* ‍APPLICATION ALSO MADE FOR LISTING OF OFFER SHARES UNDER SHARE OFFER ON MAIN BOARD OF HONG KONG STOCK EXCHANGE​

* TOTAL SHARES UNDER SHARE OFFER 36 MILLION SHARES‍​ Source text (bit.ly/2hZMZ98) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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